Vídeo: Queda de raio causa explosão e afeta energia de município no RS

O momento em que um raio atinge o município de Santa Maria do Herval (RS) durante uma tempestade foi gravado por uma câmera de monitoramento.

O que aconteceu

A queda do raio foi registrada às 20h desta quarta-feira (1). A informação é do observatório Heller & Jung, que fez um dos registros da descarga de energia.

Município ficou instantes sem energia, afirmou observatório. No vídeo, é possível ver que todas as luzes ao redor do ponto de queda do raio apagam.