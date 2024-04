Putin pede que Oriente Médio recue de um confronto catastrófico

Por Guy Faulconbridge e Parisa Hafezi

MOSCOU/DUBAI (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, fez um apelo nesta terça-feira para que todos os lados no Oriente Médio evitem ações que possam provocar um novo confronto que, segundo ele, teria consequências catastróficas para a região, segundo o Kremlin.

Putin, que estreitou as relações com o Irã desde que enviou tropas à Ucrânia em 2022, conversou por telefone com o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, sobre o que o Kremlin chamou de "medidas retaliatórias tomadas pelo Irã".