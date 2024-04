Tanques israelenses retornam ao norte de Gaza e aviões atingem Rafah, dizem moradores

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) - Tanques israelenses voltaram a invadir nesta terça-feira partes do norte da Faixa de Gaza que haviam deixado semanas atrás, enquanto aviões de guerra conduziram ataques aéreos contra Rafah, matando e ferindo várias pessoas no último refúgio de palestinos no sul do território, segundo moradores e médicos.

Moradores relataram que a internet caiu em áreas de Beit Hanoun e Jabalia, no norte de Gaza. Tanques avançaram em Beit Hanoun e cercaram algumas escolas, onde famílias deslocadas se refugiaram, segundo moradores e veículos de imprensa do grupo militante palestino Hamas.