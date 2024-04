Conselho de Segurança votará sexta-feira pedido de adesão plena de Estado palestino à ONU

Uma resolução do conselho precisa de pelo menos nove votos a favor e nenhum veto por EUA, Reino Unido, França, Rússia ou China para ser aprovada. Os diplomatas dizem que a medida poderia ter o apoio de até 13 membros do conselho, o que forçaria os EUA a usar seu veto.

O membro do Conselho, Argélia, que apresentou o projeto de resolução, havia solicitado uma votação para a tarde de quinta-feira para coincidir com uma reunião do Conselho de Segurança sobre o Oriente Médio, que deverá contar com a presença de vários ministros.

Os Estados Unidos afirmaram que o estabelecimento de um Estado palestino independente deve ocorrer por meio de negociações diretas entre as partes e não na ONU.

"Não acreditamos que uma resolução no Conselho de Segurança nos levará necessariamente a um lugar onde possamos encontrar... uma solução de dois Estados para o futuro", disse a embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, nesta quarta-feira.

Os palestinos são atualmente um Estado observador não-membro, um reconhecimento de facto da condição de Estado que foi concedida pela Assembleia Geral da ONU em 2012. Mas um pedido para se tornar um membro pleno da ONU precisa ser aprovado pelo Conselho de Segurança e, em seguida, por pelo menos dois terços da Assembleia Geral.

"ESTADOS AMANTES DA PAZ"