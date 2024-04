ONGs esperavam reduzir espionagem doméstica nos EUA, mas parlamentares pretendem expandi-la

Por Raphael Satter e Zeba Siddiqui

WASHINGTON (Reuters) - Organizações não-governamentais esperavam que o debate sobre a reautorização de uma importante lei de vigilância doméstica dos Estados Unidos resultasse em novas salvaguardas para proteger os dados dos norte-americanos.

Mas, em vez disso, o projeto de lei agora encaminhado ao Senado expande o escopo do programa de vigilância doméstica do país, permitindo que organizações policiais, incluindo o FBI, tenham acesso a uma faixa muito mais ampla de dados confidenciais sobre os cidadãos do que antes.