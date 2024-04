Alemanha prende dois por suposto plano de sabotagem militar em nome da Rússia

A Alemanha se tornou um dos maiores fornecedores de ajuda militar de Kiev desde que a Rússia lançou sua invasão em grande escala na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, e é um dos principais alvos das operações de espionagem russas, segundo as autoridades.

"Nossas autoridades de segurança evitaram possíveis ataques com explosivos que tinham a intenção de atingir e prejudicar nossa assistência militar à Ucrânia", disse a ministra do Interior, Nancy Faeser.

"É um caso particularmente sério de suposta atividade de espionagem para o regime criminoso do (presidente Vladimir) Putin."

Dieter S. estava preparado para realizar ataques com bombas e incêndios criminosos em instalações militares, incluindo aquelas operadas pelas forças dos EUA, disseram os promotores, acrescentando que ele tirou fotos e fez vídeos de transportes e equipamentos militares.

De acordo com a revista Spiegel, as instalações incluíam a base militar de Grafenwoehr, no Estado da Baviera, onde os soldados ucranianos recebem treinamento para usar os tanques Abrams dos EUA.

O Kremlin disse que não tinha informações sobre as prisões e a embaixada russa em Berlim afirmou que não havia sido notificada oficialmente. A embaixada dos EUA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.