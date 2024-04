Biden ganhará apoio da família Kennedy na Filadélfia

Kennedy, filho do falecido senador e candidato à Presidência Robert F. Kennedy, fez seu nome como advogado ambientalista, antes de se tornar conhecido como ativista antivacina e com uma mistura eclética de opiniões políticas. Ele é apoiado por 15% dos eleitores registrados, contra 39% de Biden e 38% de Trump, de acordo com uma pesquisa recente Reuters/Ipsos.

Muitos membros da família de Robert F. Kennedy Jr. - democratas proeminentes desde o século 19 - romperam com ele por causa de suas opiniões.

"Só posso imaginar como as mentiras e o comportamento ultrajantes de Donald Trump teriam horrorizado meu pai, Robert F. Kennedy", dirá a irmã mais nova de Robert F. Kennedy Jr., Kerry Kennedy, no comício de Biden, de acordo com um discurso preparado.

"Papai defendeu a igualdade de justiça, os direitos humanos e a liberdade da carência e do medo. Assim como o presidente Biden faz hoje."

Kerry Kennedy e outros membros da família devem então se juntar a voluntários locais para bater de porta em porta e fazer telefonemas em nome de Biden, disseram os assessores da campanha.

O evento acontece no momento em que Biden passa seu terceiro dia desta semana na Pensilvânia, um Estado decisivo para sua candidatura à reeleição. Biden precisa de um forte comparecimento da comunidade negra da Filadélfia para ganhar o Estado, e os Kennedy se tornaram ícones para muitas famílias negras por sua defesa dos direitos civis.