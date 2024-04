Dubai limpa estradas e casas inundadas após tempestade histórica no deserto

A tempestade, que atingiu o vizinho Omã no domingo, atingiu os Emirados Árabes na terça-feira, com 20 mortes registradas em Omã e uma nos Emirados Árabes.

As chuvas são raras nos Emirados Árabes Unidos e em outros lugares da Península Arábica, que é normalmente conhecida por seu clima desértico e seco. As temperaturas do ar no verão podem ultrapassar os 50ºC.

Especialistas em clima culpam o aquecimento global por esses eventos climáticos extremos.

(Por Alexander Cornwell, Federico Maccioni, Yousef Saba, Abir Ahmar e Amr Alfiky)