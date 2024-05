Neste 1º de maio, jornalista precisa se lembrar que também é trabalhador

Quando vejo algumas coberturas jornalísticas de protestos e greves ou do debate sindical fico pensando como nós, que não conseguimos nos reconhecer como classe trabalhadora, podemos entender as reivindicações de trabalhadores. O fato é que não somos observadores externos e nem podemos ser. Somos parte desse tecido social, desempenhamos uma função, somos parte da engrenagem, gostemos ou não.

Muitos não se perguntam de onde vem o reajuste. Como uma criança que acha que o leite vem do mercado, pensamos que o reajuste vem do nada, sem ter sido fruto de muito diálogo entre capital e trabalho. Não é irônico que os profissionais que informam sobre e analisam a democracia diariamente não exerçam sua "cidadania profissional"?

A vida de jornalista, deixando de lado o falso glamour, não é fácil. Ainda mais para aqueles que são patrões de si mesmos não pela decisão própria de empreender e criar um veículo ou uma assessoria, por exemplo, mas porque foram empurrados para isso.

Não vou discutir as razões que levam à dispensa de colegas de profissão — os motivos vão desde a justa necessidade de sobrevivência do próprio veículo (fazer bom jornalismo é caro ainda mais em um momento em que o modelo de negócios do jornalismo está em crise e que muitos leitores acham que não vale a pena pagar por informação) à má gestão. Nenhum empresário do jornalismo gosta de demitir, porque força de trabalho gera riqueza. Para não ser leviano, os problemas de cada empresa ou organização precisam ser analisados caso a caso.

A questão é como o jornalista se comporta diante da natureza do próprio trabalho.

Eu já trouxe esses argumentos aqui anteriormente, mas achei por bem revisitá-los. Nos últimos anos, presenciamos em São Paulo, Brasília e em outras cidades mobilizações de jornalistas por reajustes que, pelo menos, compensassem a inflação ou trouxessem algum ganho real. Houve engajamento de jovens repórteres e vitórias importantes. Isso lembra que se reconhecer como trabalhador, mobilizar-se e reivindicar ainda funciona.