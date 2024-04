EXCLUSIVO-Sob pressão dos EUA, México evita incentivos a montadoras chinesas de veículos elétricos

Na reunião, as autoridades mexicanas deixaram claro que não dariam incentivos como os concedidos às montadoras no passado e que as autoridades suspenderiam quaisquer reuniões futuras com as montadoras chinesas, disseram as fontes, que pediram para não serem identificadas.

O gabinete do presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. O Ministério da Economia do México não quis comentar.

Autoridades da BYD e a embaixada chinesa no país latino-americano não responderam imediatamente a um pedido de comentário. Um porta-voz da Casa Branca disse que o presidente dos EUA, Joe Biden, não permitirá que as montadoras chinesas inundem o mercado com veículos que representem uma ameaça à segurança nacional.

A Reuters não conseguiu determinar quais montadoras chinesas solicitaram reuniões desde então. Em geral, as autoridades do governo mexicano não divulgam os subsídios concedidos às empresas para as fábricas.

Atualmente, cerca de 20 montadoras chinesas vendem carros no México, mas nenhuma delas ainda tem uma fábrica no país. Os veículos chineses constituem cerca de um terço do total de ofertas de marcas no México.

As fontes atribuíram a medida à pressão do governo dos EUA, especificamente do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), para manter as montadoras chinesas fora da zona de livre comércio estabelecida pelo Acordo de Livre Comércio da América do Norte.