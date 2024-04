Hospital espanhol recruta cães terapêuticos para animar pacientes na UTI

“É ótimo ter alguém que te ama mais do que qualquer coisa neste mundo”, afirmou ele à Reuters, com um grande sorriso no rosto. “Eles dão tudo por você, não importa como você seja com eles.”

A visita faz parte de um projeto piloto lançado pelo Hospital del Mar, em Barcelona, e pela Affinity Foundation, especializada em terapia de pets, para melhorar o bem-estar emocional dos pacientes de UTI.

Os pacientes do programa recebem duas visitas semanais, cada uma com duração de 15 a 20 minutos.

“Por enquanto é apenas uma impressão, mas parece para nós que tem feito bem aos pacientes”, disse a médica Lucia Picazo.

O projeto analisará amostras de saliva dos pacientes antes e depois das sessões, para avaliar se os indicadores de estresse, como cortisol, baixam, ao mesmo tempo em que sobem os atrelados ao bem-estar, como a ocitocina e a serotonina, disse a médica.

Os pacientes não são os únicos que se beneficiarão com o projeto, pois muitos membros da equipe de emergência também gostam de ter os caninos ao redor, afirmou Maribel Vida, que lidera os projetos de terapia animal na Affinity.