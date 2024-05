'Será uma tragédia imensurável', diz mulher cuja família está ilhada no RS

Sempre que há cheia do Guaíba, os moradores são atingidos, mas a presidente da associação afirma que desta vez é diferente. "Eu não me acostumo nunca com esse cenário. Acredito que um dia a situação mude. Desta vez, estou bem apavorada".

Relatos de conhecidos seus na cidade de Arroio dos Ratos, na região Carbonífera, descrevem um cenário também preocupante. "O clima mudou muito, e não sabemos como será daqui alguns dias", diz Sandra.

"O Vale do Taquari está irreconhecível"

Morador do centro de Lajeado, no Vale do Taquari, Teodoro Schneider, 46, diz que a cheia é histórica. Há água por todos os lados. "Aqui em casa, nunca tinha visto a água chegar. Agora já está até no primeiro andar do hospital da cidade. Estamos com medo, é muito estrago em todas as cidades da região. O Vale do Taquari está irreconhecível", lamenta.

Em Estrela, cidade vizinha, o hospital removeu todos os pacientes graves para casas de saúde da região, pois falta energia elétrica. A pequena cidade está incomunicável desde segunda-feira. Além de não ter energia, os moradores estão sem água.