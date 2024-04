Líder de corrida presidencial mexicana promete foco em energia renovável e gestão hídrica

Por Anthony Esposito

ACAPULCO (Reuters) - A candidata presidencial mexicana Claudia Sheinbaum disse nesta sexta-feira que, caso eleita, seu governo terá foco especial na gestão hídrica e na energia renovável, que serão parte de um plano para melhorar a sustentabilidade do país.

Ela acrescentou ainda, em evento organizado por bancos na costa do país no Oceano Pacífico, que também teria como prioridade o desenvolvimento de regiões para nearshoring, investindo em parques industriais e aumentando as redes de trem de passageiros e de carga do país.