"Peguem seus chapéus e vão embora", diz Orbán a líderes da UE

Por Anita Komuves e Boldizsar Gyori

BUDAPESTE (Reuters) - As principais autoridades da União Europeia precisam ser substituídas, pois não merecem outra chance no comando do bloco após as eleições para o Parlamento Europeu, disse o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, nesta sexta-feira.

O líder nacionalista enfrenta uma das eleições mais difíceis de seu governo de 14 anos, com a economia de seu país em recessão, um escândalo de abuso que atinge sua plataforma de valores familiares em sua essência e um recém-chegado político que ameaça alterar o status quo.