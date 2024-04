Presidente da Câmara dos EUA arrisca ira de republicanos com votação sobre ajuda à Ucrânia

O desempenho dele, seis meses depois que o republicano da Louisiana adquiriu o martelo de presidente da Câmara, tem lhe rendido elogios de colegas centristas que se preocupam com o fato de que as disputas internas do partido poderiam corroer o status dos EUA no cenário mundial.

Johnson foi eleito presidente da Câmara depois que um pequeno grupo de republicanos extremistas expulsou seu antecessor, Kevin McCarthy, em uma ação que paralisou a Câmara por semanas.

"Ele tem demonstrado uma coragem tremenda", disse o deputado republicano Brian Fitzpatrick à Reuters. "Ele não está permitindo que o barulho o afete."

A expectativa é que Câmara vote já no sábado a legislação de ajuda que fornece 61 bilhões de dólares para o conflito na Ucrânia, incluindo 23 bilhões para o reabastecimento de armas, estoques e instalações dos EUA; 26 bilhões de dólares para Israel, incluindo 9,1 bilhões para necessidades humanitárias, e 8,12 bilhões de dólares para o Indo-Pacífico.

Os republicanos detêm uma estreita maioria de 218 a 213 assentos na Câmara, uma margem tão escassa que o deputado republicano Mike Gallagher adiou sua aposentadoria, originalmente marcada para esta sexta-feira, para que possa estar presente e votar a favor do projeto.

Johnson tem contado rotineiramente com os votos democratas para aprovar projetos desde que se tornou presidente da Câmara, e espera-se que ele faça isso novamente no sábado.