Promotores e advogados buscam concluir seleção de júri em julgamento de Trump sobre suborno

Por Luc Cohen e Jack Queen e Andy Sullivan

NOVA YORK (Reuters) - Os promotores e advogados do julgamento criminal de Donald Trump devem concluir nesta sexta-feira o meticuloso processo de seleção do júri que, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, determinará se um ex-presidente é culpado de violar a lei.

Com os 12 membros titulares do júri já escolhidos, os promotores e advogados de defesa precisam selecionar seis suplentes para o julgamento, que deve se estender até maio. As declarações iniciais podem começar na segunda-feira.