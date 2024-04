Taiwan diz que novas rotas aéreas chinesas ameaçam segurança de voo das ilhas taiwanesas

As novas rotas chinesas para as cidades chinesas de Xiamen e Fuzhou, chamadas W123 e W122, respectivamente, conectam-se à rota de voo M503 e operam junto com as rotas existentes para as ilhas de Kinmen e Matsu, que têm voos regulares de e para Taiwan.

A China disse em janeiro que estava abrindo rotas de oeste para leste - em outras palavras, na direção de Taiwan - nas duas rotas de voo de Xiamen e Fuzhou, mas até agora não havia anunciado quando elas entrariam em operação.

O órgão regulador da aviação civil da China disse em comunicado na sexta-feira que essas rotas já estavam em operação, acrescentando que, a partir de 16 de maio, "otimizaria ainda mais" o espaço aéreo em torno do aeroporto de Fuzhou.

O órgão não entrou em detalhes, mas isso ocorre quatro dias antes da posse do presidente eleito de Taiwan, Lai Ching-te, um homem que Pequim acredita ser um separatista perigoso. Lai ofereceu várias vezes conversações com a China, mas foi rejeitado.

Uma autoridade sênior de Taiwan familiarizada com o planejamento de segurança da ilha disse que o anúncio da rota de voo faz parte de um padrão de pressão da China.

"Eles querem que cedamos, façamos concessões e mudemos nosso comportamento", afirmou a pessoa, falando sob condição de anonimato, pois não estava autorizada a falar com a mídia.