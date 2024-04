Erdogan se encontra com chefe do Hamas na Turquia e discute esforços para paz regional

A visita ocorreu em meio a uma escalada nas tensões regionais depois do ataque de Israel contra o Irã, nesta semana. “Erdogan salientou que Israel não deve tomar vantagem dos acontecimentos (entre iranianos e israelenses) e que são importantes os esforços que tragam a atenção de volta à Faixa de Gaza”, acrescentou o comunicado.

Membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), a Turquia criticou a ofensiva de Israel na Faixa de Gaza, ocorrida após os ataques de 7 de outubro do Hamas contra Israel, e pediu um cessar-fogo imediato. Erdogan chamou o Hamas de “movimento por libertação” e criticou o Ocidente pelo que chamou de apoio incondicional a Israel. Ancara também impôs restrições comerciais a Israel.

(Por Huseyin Hayatsever)