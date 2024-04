Homem morre após atear fogo em si mesmo do lado de fora do julgamento de Trump em NY

Um porta-voz da polícia de Nova York disse que o homem foi declarado morto durante a noite em um hospital. As autoridades haviam dito anteriormente que ele estava em estado crítico.

Testemunhas disseram que o homem, que estava na casa dos 30 anos, tirou panfletos de uma mochila e os jogou no ar antes de se encharcar com um líquido e atear fogo em si mesmo. Um desses panfletos incluía referências a "bilionários maus", mas as partes visíveis para uma testemunha da Reuters não mencionavam Trump.

A polícia de Nova York disse que o homem, identificado como Max Azzarello, de St. Augustine, Flórida, não parecia estar mirando Trump ou outros envolvidos no julgamento.

"No momento, estamos rotulando-o como uma espécie de teórico da conspiração, e vamos continuar a partir daí", disse Tarik Sheppard, vice-comissário de polícia, em uma coletiva de imprensa.

Em um manifesto online, um homem que usava o nome Max Azzarello disse que ateou fogo em si mesmo e pediu desculpas aos amigos, testemunhas e socorristas. A postagem alertava para "um golpe fascista apocalíptico" e criticava criptomoedas e políticos dos EUA, mas não destacava Trump em particular.

Um cheiro de fumaça permaneceu na praça do tribunal após o incidente, de acordo com uma testemunha da Reuters, e um policial usou um extintor de incêndio no chão. Uma mochila fumegante e uma lata de gasolina eram visíveis, segundo a testemunha.