Milhares protestam contra turismo de massa nas Ilhas Canárias

Por Borja Suarez

SANTA CRUZ DE TENERIFE, ESPANHA (Reuters) - Milhares de pessoas protestaram neste sábado em Tenerife, pedindo que a ilha espanhola limite a chegada de turistas para conter o aumento súbito de aluguéis de curta duração e a construção de hotéis, o que tem aumentado o custo de moradia para a população local.

Com placas que diziam “Pessoas moram aqui” e “Não queremos ver nossa ilha morrer”, manifestantes pediram mudanças na indústria do turismo, que representa 35% do Produto Interno Bruto (PIB) do arquipélago das Ilhas Canárias.