Grupo de Trump tem gasto intenso com advogados e Biden lidera arrecadação de fundos

Por Jason Lange

WASHINGTON (Reuters) - O grupo político de Donald Trump, responsável por suas despesas legais, informou no sábado ter gasto 3,6 milhões de dólares em honorários advocatícios em março, drenando as finanças que apoiam a candidatura de Trump à Casa Branca, enquanto o republicano estava atrás do presidente Joe Biden na arrecadação de fundos.

Trump enfrenta quatro julgamentos criminais – incluindo um que começou esta semana – enquanto monta uma campanha cara para desafiar o democrata Biden nas eleições presidenciais de 5 de novembro.