Taiwan discutirá novo financiamento com os EUA à medida que aviões de guerra chineses se aproximam da ilha

O Ministério da Defesa agradeceu aos parlamentares dos EUA por aprovar o pacote no sábado, citando o apoio “sólido” dos EUA a Taiwan.

O ministério acrescentou que “coordenará os usos orçamentários relevantes com os Estados Unidos através dos mecanismos de intercâmbio existentes e trabalhará arduamente para fortalecer as capacidades de prontidão de combate para garantir a segurança nacional, a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan”.

Desde 2022, Taiwan queixa-se de atrasos nas entregas de armas dos EUA, como os mísseis antiaéreos Stinger, à medida que os fabricantes se concentram em fornecer à Ucrânia para ajudar o país a combater as forças invasoras russas. Ressaltando a pressão que Taiwan enfrenta da China, o ministério disse na manhã deste domingo que, nas 24 horas anteriores, 14 aeronaves militares chinesas cruzaram a sensível linha mediana do Estreito de Taiwan