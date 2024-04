Casa Branca considera alívio imigratório para cônjuges de cidadãos norte-americanos

Por Ted Hesson

WASHINGTON (Reuters) - A Casa Branca estuda maneiras de fornecer status legal temporário e licenças de trabalho para imigrantes ilegais que são casados com cidadãos norte-americanos, disseram três fontes com conhecimento do assunto nesta segunda-feira, medida que pode dar força aos democratas antes das eleições de novembro.

Parlamentares democratas e grupos ativistas têm pressionado o presidente, Joe Biden, a adotar medidas de proteção de imigrantes ilegais no país, enquanto o democrata simultaneamente considera ações para reduzir cruzamentos ilegais na fronteira.