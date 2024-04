Mudanças sobre segurança no Equador precisarão de apoio legislativo, diz governo

Por Alexandra Valencia

QUITO (Reuters) - O governo do Equador está comemorando o apoio “esmagador” a propostas de segurança em um referendo no fim de semana, mas precisará de consenso no Legislativo para implementar algumas das medidas, disse uma autoridade de alto escalão nesta segunda-feira.

O presidente Daniel Noboa conseguiu apoio para patrulhas conjuntas entre polícia e militares, extradição de criminosos procurados e sentenças mais longas para terrorismo e assassinato, entre outras medidas, no referendo de domingo.