Premiê britânico diz que primeiro voo de imigrantes para Ruanda partirá em 10 a 12 semanas

"Estamos prontos. Os planos estão em andamento. E esses voos serão realizados, aconteça o que acontecer."

De acordo com o cronograma estabelecido por Sunak, o primeiro voo sairia em julho.

Sunak também disse que estava "confiante" de que o plano estava em conformidade com todas as obrigações internacionais do Reino Unido, respondendo a uma pergunta sobre sua participação na Convenção Europeia de Direitos Humanos.

"Se chegarmos a uma escolha entre nossa segurança nacional - proteger nossas fronteiras - e a adesão a um tribunal estrangeiro, é claro que sempre darei prioridade à nossa segurança nacional", disse ele, referindo-se ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos.

(Reportagem de Elizabeth Piper e Sarah Young)