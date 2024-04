Presidente do Equador vence referendo sobre segurança pública com ampla margem

Por Alexandra Valencia

QUITO (Reuters) - O presidente do Equador, Daniel Noboa, obteve um apoio significativo dos eleitores para uma série de medidas de segurança que, segundo ele, ajudarão a combater o aumento acentuado da criminalidade, de acordo com uma contagem preliminar de votos feita pelo conselho eleitoral nacional no domingo.

As medidas - incluindo patrulhas policiais-militares conjuntas, extradição de criminosos procurados e sentenças mais longas para terrorismo e assassinato, entre outros crimes - têm o objetivo de combater o aumento da violência no país que tem conquistado as manchetes internacionais.