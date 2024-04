Assessor de membro do Parlamento da UE é preso na Alemanha por espionagem para China

O site de Maximilian Krah, o principal candidato da AfD na eleição de junho para a assembleia, lista Jian Guo como um de seus assistentes. Krah disse que soube da prisão de Guo pela mídia e que deixaria de trabalhar com ele se as acusações fossem comprovadas.

A ansiedade com relação à suposta espionagem chinesa aumentou em toda a Europa Ocidental nos últimos meses.

Três cidadãos alemães foram presos na segunda-feira sob suspeita de entregarem tecnologia com aplicações militares.

No mesmo dia, dois homens foram acusados no Reino Unido de espionagem para a China, incluindo um que teria trabalhado como pesquisador parlamentar para um importante parlamentar do Partido Conservador, atualmente no poder.

E em 25 de março, Estados Unidos e Reino Unido acusaram Pequim de ciberespionagem contra milhões de pessoas, incluindo parlamentares, acadêmicos e jornalistas, bem como empresas, incluindo empreiteiras de defesa.

O assessor, que morava em Bruxelas e na cidade alemã de Dresden, também espionou figuras da oposição chinesa na Alemanha, segundo os promotores. Ele foi preso em Dresden na segunda-feira e seus apartamentos foram revistados.