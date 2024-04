Ativistas climáticos são condenados na Alemanha por pintarem Portão de Brandemburgo

Por Riham Alkousaa

BERLIM (Reuters) - Um tribunal alemão condenou nesta terça-feira a oito meses de prisão, com uma sentença suspensa, três ativistas climáticos que pintaram as colunas do Portão de Brandemburgo de Berlim com tinta laranja, em setembro, para exigir o fim do uso de combustíveis fósseis até 2030.

Eles são apoiadores do grupo ativista climático “Last Generation”, que chegou às manchetes na Alemanha após centenas de manifestantes se colarem ao asfalto para bloquear estradas.