Cientistas detectam explosão energética de estrela de nêutrons magnética

Embora existam eventos cósmicos mais energéticos, como as explosões supernova no final da vida de uma grande estrela e explosões de raios gama causados pela fusão de duas estrelas de nêutrons, esses eventos envolvem destruições, ao contrário das explosões gigantes.

Os magnetares também emitem surtos ocasionais de raios gama e raios X em níveis de energia mais baixos do que as explosões gigantes.

As estrelas de nêutrons nascem na explosão e no colapso de estrelas, com 8 a 25 vezes a massa do sol, no fim do seu ciclo de vida. Elas comprimem uma ou duas vezes a massa do sol em uma esfera do tamanho de uma cidade.

“São os objetos astrofísicos mais compactos e densos. Eles são tão densos quanto núcleos atômicos”, disse a astrofísica do INAF e co-autora do estudo, Michela Rigoselli, sobre as estrelas de nêutrons.

A principal característica que diferencia os magnetares de outras estrelas de nêutrons é um campo magnético de 1.000 a 10.000 vezes mais forte do que o magnetismo normal de uma estrela de nêutron e um trilhão de vezes maior que o sol.

“Podemos dizer que os magnetares são estrelas de nêutrons alimentadas pela sua própria energia magnética. Isso não acontece em estrelas de nêutrons comuns”, disse.