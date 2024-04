Decisão de Musk de deixar vídeo de ataque no X gera alerta de terror, diz senadora australiana

Por Byron Kaye

SYDNEY (Reuters) - Uma senadora australiana disse nesta quarta-feira que a polícia teme que a decisão de Elon Musk de ignorar uma ordem do órgão regulador e deixar imagens em sua plataforma de mídia social X de um bispo de Sydney sendo esfaqueado possa incentivar as pessoas a se juntarem a grupos terroristas.

Um tribunal australiano confirmou uma ordem do órgão regulador para que o bilionário retirasse as publicações que continham imagens do esfaqueamento do bispo assírio em 15 de abril durante uma cerimônia.