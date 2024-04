Lira diz que poderia ter se expressado melhor sobre Padilha, mas mantém críticas a articulação do governo

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), em entrevista divulgada na noite de terça-feira, afirmou que poderia ter se expressado melhor na ocasião em que chamou o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, de "desafeto pessoal" e "incompetente", mas manteve as críticas à articulação política do governo.

"Eu tenho erros e acertos. Não tenho problema de reconhecer o erro quando faço... Palavras ditas estão ditas. Poderia ter adjetivado melhor ou pior", disse Lira em entrevista ao programa "Conversa com Bial", da TV Globo, quando questionado sobre seus comentários.

No entanto, o presidente da Câmara reiterou que tem avisado de forma reservada a representantes do governo que a articulação política do Executivo não funciona há "alguns meses", apesar dos esforços da Casa em convergir em matérias de interesse do governo.