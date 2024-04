Portugal comemora aniversário da democracia em meio ao avanço da extrema-direita

Mas agora, enquanto os portugueses se preparam para comemorar o 50º aniversário do fim da ditadura, com a expectativa de que milhares de pessoas se reúnam nas ruas, a extrema-direita está se recuperando após uma eleição geral no mês passado.

Fundado em 2019, o partido populista e anti-imigração Chega, liderado por um ex-comentarista esportivo conhecido por seus comentários depreciativos contra minorias étnicas, é agora o terceiro maior partido político de Portugal.

Correia Bernardo e acadêmicos dizem que o crescimento do Chega se deve à percepção de que os políticos tradicionais não conseguiram atender às necessidades dos cidadãos. Alguns dos ideais do regime deposto persistiram e o líder do Chega, André Ventura, adotou uma narrativa que lhe permitiu angariar apoio, dizem eles.

O Chega quadruplicou sua representação parlamentar para 50 parlamentares em 230 assentos na eleição do mês passado. A Aliança Democrática, de centro-direita, venceu por uma margem pequena e está governando sem uma maioria absoluta, com Ventura alertando para a instabilidade se o governo não negociar políticas com seu partido.

"GRITO DE REVOLTA"

Correia Bernardo disse que os fracassos de governos consecutivos em lidar com o descontentamento social em relação a questões como a crise habitacional e os baixos salários alimentaram a ascensão de Chega. O voto no Chega seria provavelmente um "grito de revolta", disse ele.