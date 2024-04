Ataque israelense mata trabalhador humanitário em Gaza, diz governo belga

BRUXELAS (Reuters) - Um trabalhador humanitário que fazia parte dos esforços de ajuda da Bélgica ao desenvolvimento na Faixa de Gaza morreu em um ataque israelense, disse o governo belga nesta quinta-feira, acrescentando que estava convocando o embaixador israelense sobre o incidente.

A ministra do Desenvolvimento da Bélgica, Caroline Gennez, afirmou em um comunicado que Abdallah Nabhan, de 33 anos, e seu filho de sete anos morreram após um bombardeio do Exército israelense na parte leste da cidade de Rafah, no sul do país.

Nabhan, cuja nacionalidade não foi revelada, trabalhava para a agência belga Enabel, prestando assistência a pequenos negócios.