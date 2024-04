China deveria ter confiança para falar conosco, diz presidente eleito de Taiwan

Lai, que assumirá o cargo em 20 de maio, é particularmente antipatizado por Pequim, que o vê como um separatista perigoso. Lai se ofereceu várias vezes para conversar com a China, mas foi rejeitado.

O desafio que a nova equipe de segurança nacional está enfrentando não tem precedentes, devido ao aumento do autoritarismo e à pressão constante da China, disse Lai aos repórteres ao anunciar as equipes, formadas por pessoas do atual governo.

Ele também se ofereceu novamente para conversar com Pequim.

"Estou ansioso para que a China tenha a confiança necessária para se envolver com o governo eleito e legítimo que o povo de Taiwan confiou. Esse é o caminho certo para o intercâmbio entre os dois lados do Estreito", afirmou ele.

Pequim tem dito repetidamente que quaisquer conversações só poderão ocorrer se o governo de Taiwan aceitar que ambos os lados do Estreito de Taiwan fazem parte de "uma só China", o que é apoiado pelo partido de oposição KMT, mas rejeitado por Lai e pela presidente Tsai Ing-wen.