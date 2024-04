Israel intensifica ataques a Rafah antes de possível invasão terrestre

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) - Israel intensificou os ataques aéreos em Rafah durante a noite, matando pelo menos seis palestinos, informaram médicos nesta quinta-feira, após o país afirmar que retirará civis da cidade fronteiriça de Gaza e a invadirá, apesar dos alertas de aliados de que isso pode causar muitas vítimas.

No sétimo mês de uma devastadora guerra aérea e terrestre contra o grupo islâmico Hamas, que governa a Faixa de Gaza, as forças israelenses também voltaram a bombardear as áreas norte e central do enclave, bem como o leste de Khan Younis, no sul.