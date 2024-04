Kremlin diz que mísseis de longo alcance dos EUA enviados à Ucrânia não mudarão resultado da guerra

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos repórteres: "Os EUA estão diretamente envolvidos nesse conflito. Eles estão seguindo o caminho de aumentar o alcance operacional dos sistemas de armas que fornecem".

Ele acrescentou: "Isso não mudará fundamentalmente o resultado da operação militar especial. Alcançaremos nosso objetivo. Mas isso causará mais problemas para a própria Ucrânia".

O envio dos sistemas de mísseis táticos do Exército (ATACMS) com alcance de até 300 km foi um assunto de debate no governo Biden durante meses. Os ATACMS de médio alcance foram fornecidos em setembro passado.

(Reportagem da Reuters)