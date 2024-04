Líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, inspeciona teste de foguetes de lançamento múltiplo, diz KCNA

Kim disse que o sistema de foguetes de lançamento múltiplo de 240 mm, que incorpora nova tecnologia, "trará uma mudança estratégica no fortalecimento das capacidades de artilharia de nossas forças armadas", informou a KCNA.

Em reportagem separada, a KCNA disse que Kim visitou a Universidade Militar Kim Il Sung, que leva o nome de seu avô e fundador do Estado, para marcar o aniversário da fundação do Exército Revolucionário, precursor das Forças Armadas do país.

(Reportagem de Jack Kim)