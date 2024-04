Macron pede defesas mais fortes e reformas econômicas: "Europa pode morrer"

"Há o risco de nossa Europa morrer. Não estamos equipados para enfrentar os riscos", afirmou Macron em discurso na Universidade Sorbonne, em Paris, alertando que as pressões militares, econômicas e outras poderiam enfraquecer e fragmentar a UE, formada por 27 nações.

Macron disse que não se deve permitir que a Rússia vença na Ucrânia e pediu um aumento na capacidade de segurança cibernética da Europa, laços de defesa mais estreitos com o Reino Unido pós-Brexit e a criação de uma academia europeia para treinar militares de alto escalão.

"Não existe defesa sem uma indústria de defesa... tivemos décadas de subinvestimento", declarou ele, acrescentando que os europeus deveriam dar preferência à compra de equipamentos militares europeus.

"Precisamos produzir mais, precisamos produzir mais rápido e precisamos produzir como europeus", disse Macron.

A Europa "tem que mostrar que nunca é vassala dos Estados Unidos e que também sabe como conversar com todas as outras regiões do mundo", afirmou ele.

Há muito tempo, Macron defende a "autonomia estratégica" europeia, que envolve menos dependência dos Estados Unidos, uma posição que ganhou maior ressonância diante da nova candidatura de Donald Trump à Casa Branca. Trump sempre acusou a Europa de tirar proveito de defesa às custas dos Estados Unidos.