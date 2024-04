Milhares de pessoas comemoram 50º aniversário da democracia em Portugal

A revolução, quase sem derramamento de sangue, foi conduzida por um grupo de oficiais do Exército que desejavam a democracia e o fim das longas guerras contra os movimentos de independência nas colônias africanas. O golpe militar do grupo "Capitães de Abril" levou a um rápido processo de descolonização.

As comemorações desta quinta-feira começaram na Praça do Comércio, em Lisboa, às margens do rio Tejo, onde duas fragatas estavam atracadas enquanto veículos militares e mais de 400 soldados desfilavam, cantando o hino nacional enquanto jatos de combate sobrevoavam o local.

Milhares de pessoas compareceram para aplaudir o desfile. Um deles, João Marcelino, de 74 anos, disse que a recente ascensão "muito forte" da extrema-direita populista em Portugal, ecoando tendências em outros países da União Europeia, é preocupante porque "não traz boas soluções para nenhum país".

"Preocupa-me que, após 50 anos de democracia, as pessoas não sejam esclarecidas... mas a extrema-direita está avançando porque os principais partidos não estão desenvolvendo nosso país", disse.

Embora a democracia multipartidária tenha se mostrado estável e a infraestrutura do país tenha sido bastante modernizada desde 1974, com a ajuda da adesão à UE e de fundos de desenvolvimento, Portugal continua sendo o Estado mais pobre da Europa Ocidental.

O descontentamento com a crise imobiliária desencadeada pelo aumento constante dos aluguéis tem impulsionado a extrema-direita, assim como os baixos salários, a saúde precária e os casos de suposta corrupção envolvendo os principais partidos.