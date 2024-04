Órgão eleitoral da Índia busca respostas para acusações contra premiê e líder da oposição

Modi, que está buscando um raro terceiro mandato no poder, referiu-se aos muçulmanos como "infiltrados" e "aqueles que têm mais filhos" durante um discurso de campanha no domingo, atraindo críticas generalizadas de grupos de oposição e uma queixa do Partido do Congresso à comissão.

O PBJ afirmou em sua reclamação que Gandhi procurou criar divisões com base em questões linguísticas e culturais.

A comissão solicitou respostas do presidente do PBJ, J.P. Nadda, e do presidente do Partido do Congresso, Mallikarjun Kharge, até 29 de abril.

(Por Shivam Patel e Krishn Kaushik em Nova Délhi)]