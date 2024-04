Blinken compra álbum de Taylor Swift em visita inesperada a loja de discos em Pequim

WASHINGTON (Reuters) - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, comprou um álbum de Taylor Swift e outro do clássico roqueiro chinês Dou Wei durante uma visita inesperada a uma loja de discos de vinil em Pequim nesta sexta-feira, após uma série de reuniões na China com o objetivo de aliviar as tensões entre as duas superpotências.

No caminho do aeroporto, após uma viagem que incluiu um encontro com o presidente chinês, Xi Jinping, Blinken entrou na loja de discos LiPi, no distrito artístico da capital chinesa, onde o dono lhe entregou um álbum de Dou Wei, que ele comprou junto com o álbum de Swift lançado em 2022, "Midnights".

Um dos objetivos da viagem de Blinken foi enfatizar a importância do que o Departamento de Estado dos EUA chama de "laços interpessoais" como parte dos esforços para melhorar as relações.