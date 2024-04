Governo vai trabalhar para que Gol e Latam comprem jatos da Embraer, diz Lula

Lula também defendeu que se busque ofertar uma quantidade maior de voos regionais no Brasil, ecoando palavras do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que afirmou que o governo agirá para tornar a aviação regional parte do "dia a dia" do brasileiro.

Mais cedo no evento, o presidente-executivo da Azul, John Rodgerson, disse que a companhia aérea vai investir 3 bilhões de reais somente em aeronaves da Embraer em 2024.

Lula também criticou a busca por engenheiros da Embraer por parte da concorrente Boeing, dizendo que o governo precisa atuar para proteger as empresas brasileiras desse tipo de assédio.