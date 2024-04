Hamas critica apelo internacional sobre reféns por não atender demanda de cessar-fogo permanente

"Salientamos que o acordo sobre a mesa para a libertação dos reféns permitiria um cessar-fogo imediato e prolongado em Gaza, o que facilitaria o envio de assistência humanitária adicional necessária a toda a Faixa de Gaza e conduziria ao fim crível das hostilidades. Os habitantes de Gaza poderiam regressar a suas casa e as suas terras, com preparativos prévios para garantir abrigo e provisões humanitárias", diz o texto.

Cerca de 250 pessoas foram sequestradas pelo Hamas em Israel no dia 7 de outubro do ano passado, dando início a uma ofensiva violenta de Israel contra a Faixa de Gaza, na caça aos militantes do Hamas. Parte dos sequestrados foi libertada durante um breve cessar-fogo em novembro.

Michel Nisenbaum, de 59 anos, sequestrado pelo Hamas, é um cidadão brasileiro que mora em Israel desde a adolescência. Outros três brasileiros foram mortos pelo grupo no dia do ataque.

(Reportagem de Nidal al Mughrabi)