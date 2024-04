Pacheco critica governo e vai recorrer nesta 6ª-feira ao STF para garantir desoneração

Por Ricardo Brito e Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), externou "perplexidade" e "insatisfação" do Congresso com o governo federal na disputa pela desoneração da folha de pagamento de setores econômicos e determinados municípios e anunciou que a Casa vai recorrer da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin que suspendeu a prorrogação do benefício tributário.

Para o presidente do Senado, a discussão sobre o tema deveria ocorrer no âmbito político, e o Judiciário só deveria ter sido acionado quando fossem esgotadas as chances de uma solução por meio do diálogo.