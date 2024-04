Tremores sacodem Taiwan novamente; não há relatos imediatos de danos

TAIPÉ (Reuters) - Dois terremotos, o maior deles com uma magnitude de 6,1, atingiram o condado de Hualien, no leste de Taiwan, no sábado (horário local), informou o órgão que fiscaliza o tempo na ilha, sem relatos imediatos de danos.

Os tremores, que ocorreram com uma hora de diferença um para o outro durante a manhã, sacudiram edifícios da capital, Taipé.

O primeiro deles teve uma profundidade de 24,9 quilômetros, na costa de Hualien, enquanto que o segundo, de magnitude 5,8, ocorreu a uma profundidade de 18,9 quilômetros e em localização similar, de acordo com a administração climática de Taiwan.