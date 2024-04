Trump se diz pronto para renovar aliança conservadora com premiê húngaro Orbán

BUDAPESTE (Reuters) - Donald Trump está pronto para renovar uma aliança conservadora com o primeiro-ministro nacionalista da Hungria, Viktor Orbán, disse o candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos em uma mensagem de vídeo na sexta-feira.

Orbán tem sido um dos aliados mais próximos de Trump na Europa, onde os comentários do ex-presidente dos EUA sugerindo que ele não protegeria os países que não cumprissem os compromissos de gastos com a defesa da Otan causaram nervosismo entre os líderes.

Uma nova Presidência de Trump poderia facilitar as relações dos EUA com a Hungria, que tem sido criticada por Washington por seus laços estreitos com a Rússia e pela demora na ratificação da adesão da Suécia à Otan, com a qual Budapeste finalmente concordou em fevereiro.