Biden reitera a Netanyahu que se opõe à invasão de Rafah

Biden está sob crescente pressão interna por causa da guerra em Gaza em pleno ano eleitoral, com protestos pró-palestinos abalando os campi universitários americanos nas últimas semanas.

A renomada Universidade Columbia de Nova York anunciou, nesta segunda-feira, que cancelou sua principal cerimônia de formatura marcada para a próxima semana.

'Catástrofe'

O Exército israelense pediu, nesta segunda-feira, que os palestinos evacuassem o leste de Rafah. Washington acredita que esta medida foi tomada em resposta a um ataque com foguetes de milicianos do Hamas que matou quatro soldados israelenses no domingo.

O pedido de evacuação ocorreu após o desacordo entre Israel e o Hamas sobre as exigências do grupo islamista para acabar com a guerra de sete meses, intensificado durante as negociações do fim de semana no Cairo.

As consultas entre os Estados Unidos e o Catar, que assim como o Egito atuam como mediador, estavam marcadas para esta segunda-feira em Doha, mas veículos da imprensa afirmam que as negociações ficaram paralisadas após o ataque com foguetes.