O mistério das canoas abandonadas perto de Roma há 7.000 anos

Essa é a única maneira de explicar a presença de ocupações mesolíticas nas ilhas de Chipre, Córsega, Sicília e várias ilhas gregas, como Icaria, Lemnos e Melos.

Por que eles foram preservados

A preservação na arqueologia de certos restos bióticos, como madeira, pele ou plantas não lenhosas, só é possível em contextos anaeróbicos, nos quais as bactérias não funcionam em seu potencial máximo. Em particular, ambientes muito frios, de alta temperatura e secos, subaquáticos ou muito úmidos. Esse é o caso do assentamento La Marmotta, um local encontrado dentro do Lago Bracciano, na cidade italiana de Anguillara Sabazia. Sua localização, 3 metros abaixo do fundo do lago, permitiu que fosse preservado de forma natural.

O assentamento, descoberto no final da década de 1980 durante a realização de obras de canalização para transportar água do lago para Roma, foi ocupado pelas primeiras populações agrícolas e pastoris neolíticas que chegaram ao centro da península italiana por volta de 5.700 a.C.

A comunidade de La Marmotta era descendente dos primeiros agricultores e pastores do Oriente Próximo que gradualmente ocuparam todo o Mediterrâneo. Depois de várias gerações, e provavelmente vindos do sul da península italiana, eles encontraram nas margens do Lago di Bracciano um lugar perfeito para viver: água fresca, terra boa para o cultivo, uma paisagem onde podiam caçar, coletar, pescar e obter várias matérias-primas para construir suas casas e fazer parte de suas ferramentas. O que mais eles poderiam pedir?

As cinco canoas de La Marmotta

Entre os materiais de madeira encontrados em La Marmotta, há cinco grandes canoas que falam de pessoas que tinham amplo conhecimento marítimo e naval. É possível que eles tenham chegado a La Marmotta vindos das margens do Mediterrâneo por meio do rio Arrone.