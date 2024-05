ONU estima 670 número de mortos em deslizamento em Papua-Nova Guiné

A OIM (Organização Internacional para as Migrações da ONU) aumentou para 670 a estimativa no número de mortos em um deslizamento de terra em uma aldeia de Papua-Nova Guiné. Anteriormente, autoridades haviam calculado 100.

O que aconteceu

Mais de 150 casas em vilarejos foram afetadas. A maioria das famílias dormia quando uma encosta repleta de vegetação cedeu e soterrou as casas na província de Enga, na sexta-feira (24). Há apenas uma rodovia para acesso ao local.

Tragédia superou expectativas. O chefe da agência da ONU para Papua-Nova Guiné, Serhan Aktoprak, afirmou que o impacto do deslizamento no vilarejo excedeu em muito as expectativas.