Ucrânia recua de três vilarejos à medida que front oriental se agrava, diz comandante

Por Dan Peleschuk e Tom Balmforth

KIEV (Reuters) - O principal comandante da Ucrânia disse no domingo que as tropas de Kiev, em menor número, haviam recuado para novas posições a oeste de três vilarejos no front oriental, onde a Rússia concentrou forças significativas em vários locais.

A declaração do coronel-general Oleksandr Syrskyi refletiu a deterioração da posição da Ucrânia no leste, que Kiev espera poder estabilizar assim que receber armas dos Estados Unidos, sob um pacote de ajuda de 61 bilhões de dólares aprovado na última semana.